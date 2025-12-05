Enez Kartopu ve Sahil Derneklerinin ortak düzenlediği Balık Çorbası Yarışması'nın kazananı Selma Yılmaz oldu. Yılmaz, balık çorbasını ilk kez pişirmesine rağmen jüri tarafından birinci seçildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Kartopu ve Sahil Derneklerinin birlikte gerçekleştirdiği Balık Çorbası Yarışması, renkli ve keyifli bir atmosferde tamamlandı. Yarışmanın birincisi Selma Yılmaz, balık çorbasını ilk defa yapmasına rağmen elde ettiği başarıyla dikkat çekti.

Yılmaz, yarışma sonrası yaptığı açıklamada; 'Daha önce hiç balık çorbası yemedim ve yapmadım. Ama mutfaktaki tecrübem, el lezzetime olan güvenim ve Enez'in köklü balık kültürü bana cesaret verdi. Rakiplerim çok güçlüydü ve birinciliği beklemiyordum. Ancak hem emeğime hem de sunumuma duyduğum güven sayesinde jüri tarafından birinci seçilmek bana tarifsiz bir gurur yaşattı. İlk defa pişirdiğim bu çorba hayatımın unutulmaz anılarından biri oldu' dedi.

Balık çorbasının sadece bir yemek değil, özellikle çocukların büyüme döneminde tüketmesi gereken besin değeri yüksek bir lezzet olduğunu belirten Yılmaz, 'Enez'e özgü bir tat ve her evde daha çok yer bulmalı,' ifadelerini kullandı.

SELMA YILMAZ'IN ÖDÜL ALAN BALIK ÇORBASI - KENDİ ANLATIMIYLA

'Patates, havuç, kapya biber ve kerevizi küçük küpler hâlinde doğrayıp tereyağında kavurdum. Ardından sebzeleri portakal suyuyla pişirdim. Balığı; soğan, defne yaprağı ve 4 diş sarımsakla ayrı bir tencerede haşladım. Haşlama suyunu süzüp sebzelere ekleyerek çorbanın lezzetini derinleştirdim. Sebzeler ve balık suyunu birleştirdikten sonra unla hazırladığım terbiyeyi yavaşça ekledim ve kıvamını ayarladım. Ayıkladığım balık etlerini çorbaya katıp biraz daha pişirdim. Son dokunuş olarak kırmızı biberli tereyağı gezdirdim. Sunum benim için çok önemliydi; bu yüzden çorbayı mısır ekmeği, üzüm turşusu, turşu kavurması, kırmızı soğan ve limon ile servis ettim.'

ÖDÜLLÜ BALIK ÇORBASININ REÇETESİ

Malzemeler:

500 gr kırlangıç balığı

1 patates

Yarım kereviz

1 kapya biber

1 soğan

1 havuç

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un (terbiye için)

1 tutam tuz

1 portakal (sebzeleri pişirmek için)

Defne yaprağı

Tereyağı (kavurma ve üst sos için)

Kırmızı toz biber

Yeşil soğan (servis için)