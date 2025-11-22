Ulusal düzeyde ses getiren, kentin ulaşım altyapısı ve projeleri için önemli bir yol haritası olacak çalıştay, 2 günlük yoğun bir programla tamamlandı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Trakya Üniversiteler Birliği iş birliğinde düzenlenen Ulaşım Çalıştayı'nda; kent içi ulaşım ve sürdürülebilirlik, trafik yoğunluğu ve trafik güvenliği, yaya öncelikli ulaşım, bisiklet yolları, motosiklet kullanımı, mikro mobilite ve çevre dostu ulaşım, akıllı trafik sistemleri, afet ve acil durumlarda ulaşım yönetimi gibi pek çok konu başlığında fikir alışverişi ve çözüm önerileri üzerine çalışıldı.



20-21 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirten Belediye Başkanı Muharrem Erkek, akademisyenler tarafından hazırlanacak sonuç bildirgesinin de Çanakkale için hazırlanacak ulaşım planı açısından önemli bir rehber olacağını kaydetti.



Kentte toplu taşımaya tahsisli yollar hazırlanması, mikro mobilite üzerine çalışılması, akıllı kavşak uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi çalışmaların önceliğine değinen Başkan Erkek, Çanakkale için yaya, bisiklet ve çevre odaklı bir planlamanın üzerinde durulduğunu kaydetti.



Başkan Erkek, 'Çanakkale'de yapmamız gereken, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planımızı, yani diğer bir deyişle Ulaşım Master Planı'mızı hazırlamak. Sorunları biliyoruz. Çözüm önerileri de çok sağlıklı bir şekilde ortaya kondu. Tabi birçok şey bütçeye dayanıyor ama bütçeye dayanmadan da yapılabilecek şeyler var. Mesela koordinasyon gibi. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olacak. Ulaşım planımızın temelinde tabi ki toplu taşıma olacak. Orta vadede yayalaştırılmış alanları, bisikleti, deniz ulaşımını ve tramvayı birbiriyle uyumlu, entegrasyonu sağlanmış bir şekilde planlayacağız. Hep birlikte bu harika kent için çok güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu.



Kentte ulaşım alanında ortak çözümler üretmek, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir ulaşım politikaları geliştirmek adına yoğun bir katılımla düzenlenen Ulaşım Çalıştayı, kapanış konuşmaları ile sona ererken çalıştayın sonuç raporları ise önümüzdeki günlerde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.