Bu yıl 'Anadolu Mayası' temasıyla düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'na kitapseverlerin yoğun ilgisi sürüyor. Birbirinden ünlü yazarların ve 515 yayınevinin katıldığı fuarda kitapseverler ve yazarlar kâğıdın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Bu kapsamda Şair Uğur Arslan, sevilen eserleri ile Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu.

'KARAGÜMRÜK YANIYOR' ESERİNİ SESLENDİRDİ

Şiir dinletisinden önce kitapseverlerle tek tek tanışan ve sohbet eden Uğur Arslan, '20-30 yıl önce şiir okuyan, şiir alan ve hatta eskiden şiir CD'leri vardı. Hatta kaset diye bir şey vardı. İnsanlar bu kasetleri alıp dinlerdi. O zaman sanatçıların başarısı satılan kaset sayısına bağlıydı şimdi ise Youtube görüntülenme veya dinleme sayısına göre başarı ölçülüyor. Eskiden şiir normal müziksiz bir şekilde okurduk ve insanlar bu şiirleri dinlerdi. Bir süre sonra bu şiirleri okuduğumuzda insanların çoğunluğu ya çıkıp giderdi ya da yarısından çoğu uyumaya başlardı. Son 10-15 yılda bir şeyler değişti. Sonra biz bu gibi sorunları yaşadıktan sonra şiirleri şarkılı yapmaya başladık. Ve bu şiirli şarkılarda tuttu ve ilgi gördü. İleri ki dönemlerde görüp bakacağız, bu şarkılı şiirler nereye gidecek nasıl olacak' şeklinde konuştu. Şair Arslan, başta 'Karagümrük Yanıyor' şarkısı olmak üzere pek çok eserini katılımcılara seslendirdi.