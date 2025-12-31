Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yeni yıla 677 kişilik ekibiyle kesintisiz enerji mesaisi yaparak girecek.Yeni yıla girerken UEDAŞ, SCADA sistemi başta olmak üzere tüm saha ve şebeke izleme çalışmalarıyla, artan enerji kullanımına bağlı yaşanabilecek olası sorunları önlemek için aralıksız görev yapacak.

BURSA (İGFA) - Yılbaşı öncesinde tüm operasyonel hazırlıklarını tamamlayan UEDAŞ, olası arızalara hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla saha ve merkez ekiplerini tam kapasiteyle görevlendirdi.

Şirket, 5 milyonun üzerinde nüfusunyeni yıla kesintisiz enerjiyle girmesini sağlamak için yılbaşı süresince çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürecek.

UEDAŞ, aktif olarak kullandığı SCADA sistemi ile şebekenin uzaktan tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini yürütürken, 677 kişilik ekip, 105 sepetli araç ve 67 dört çarpı dört arazi aracıyla yeni yıl mesaisine devam etti.

Saha çalışmalarını yerinde kontrol ederek ekiplerin yeni yılını kutlayan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu,'Yeni yıla milyonlarca kişinin kesintisiz enerjiyle girmesini sağlayan ekiplerimizin özverili çalışmaları çok değerli. Sahada ve merkezlerimizde görev yapan personelimiz, olası her duruma karşı hazır. Çalışmalarımızı yürütürken iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutuyor, ekiplerimizin güvenliğini her şeyin önünde görüyoruz. Amacımız, yeni yıla girerken abonelerimizin kesintisiz, kaliteli ve güvenli enerjiye ulaşmasını sağlamak' diye konuştu.