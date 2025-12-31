Cumhurbaşkanı Kararı ile MTV, damga vergisi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95'e çekildi.

ANKARA (İGFA) - Yılın son Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), damga vergisi ve çeşitli harç tutarları yeniden belirlendi.

Karar, normalde 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 üzerinden yapılması gereken artışı, vatandaş lehine ve enflasyon hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 18,95 olarak sınırladı.

Buna göre,Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yer alan (I), (II), (IV) ve (I/A) sayılı tarifelerdeki taşıtlara ilişkin vergi tutarları, 2026 yılı için yüzde 18,95 oranında artırılacak. Bu düzenleme, otomobil, motosiklet, minibüs, kamyonet, panelvan, otobüs ve kamyon gibi tüm motorlu taşıt gruplarını kapsıyor.

Ayrıca; her bir kağıttan alınan damga vergisine ilişkin üst sınır yüzde 18,95 oranında yükseltilecek olup, maktu damga vergisi tutarları da aynı oranda güncellenecek.

Harçlar Kanunu kapsamındaki pasaport, ehliyet, noter, tapu, trafik, nüfus işlemleri vb. maktu harç tutarları da yüzde 18,95 oranında artırılacak.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.