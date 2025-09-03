TUSAŞ, Turkishtime’ın 2024 Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması’nda 51,5 milyar TL’lik Ar-Ge yatırımıyla liderliğini sürdürdü. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, milli mühendislik ve inovasyonun önemini vurgulayarak ekibini tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime tarafından yayımlanan 2024 Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması’nda bir kez daha lider oldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre, 2024’te Türkiye’deki 500 firmanın toplam 184 milyar TL’lik Ar-Ge yatırımının 51,5 milyar TL’sini TUSAŞ tek başına gerçekleştirdi. Bu yatırımla TUSAŞ, savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin Ar-Ge liderliğini korudu.

Dr. Demiroğlu, NSosyal'den yaptığı paylaşımında, “Savunma ve havacılıkta geleceği şekillendiren projelerimizin arkasında milli mühendisliğimizin gücü, inovasyona verdiğimiz önem yatıyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadeleriyle, TUSAŞ’ın başarılarının arkasındaki milli mühendislik ve inovasyon odaklı yaklaşımı vurguladı.

Araştırma, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda Ar-Ge verilerini paylaşan şirketler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezlerinin anket yanıtlarıyla hazırlandı. TUSAŞ’ı, 31,9 milyar TL ile Aselsan ve 6,7 milyar TL ile Roketsan takip etti.