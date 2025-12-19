BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde BTSO üyeleriyle buluşarak dijitalleşme ve e-ticaret odaklı dönüşüm projelerini paylaştı. Burkay, 'Köklerimizden kopmadan iş modellerimizi dijital çağa uyarlamalıyız' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki BTSO üyeleriyle Koza Han'da bir araya geldi. Toplantıda çarşıların Bursa'nın kültürel kimliğini yansıttığını vurgulayan Burkay, tüketici alışkanlıklarındaki hızlı değişim ve dijitalleşmenin işletmeler için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Burkay, BTSO tarafından kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi'nin bölgedeki ticaretin rekabet gücünü artıracağını dile getirerek, 'Stok takibi, barkodlama, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında üyelerimizi güçlendirecek bu merkezi en kısa sürede bölgemize kazandırmak istiyoruz. Genç nesil, yeni ticaret modellerinde kendi hikâyesini yazmalı ve biz de onları desteklemeliyiz' dedi. Burkay, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin değerini artırmak ve çarşıyı hem yerel hem ulusal düzeyde cazibe merkezi haline getirmek için BTSO olarak projelere öncülük edeceklerini belirtti.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, toplantının bölgedeki sorunların çözümü ve projelerin hayata geçirilmesi açısından önemine dikkat çekti. Üyelerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukların aşılması gerektiğini belirten Altıkardeş, BTSO ile iş birliğinin ticareti canlandıracak projeler açısından kritik olduğunu vurguladı.

Toplantıda söz alan Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve Zafer Plaza AVM Müdürü Ayşe Doğrugidengil ise bölgenin cazibesinin artırılması ve akşam saatlerinde de ziyaretçi çekmesi için yapılacak adımların önemine dikkat çekti.