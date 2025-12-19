TÜİK verilerine göre, 2024 yılında sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 84,1 artarak 4 trilyon 964 milyar TL'ye ulaştı. Harcamaların büyük bölümü emekli ve yaşlılara yönelik yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 84,1 artarak 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL oldu. Harcamaların yüzde 98,2'sini oluşturan sosyal koruma yardımları 4 trilyon 875 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sosyal koruma yardımlarında en büyük pay, 2 trilyon 276 milyar TL ile emekli ve yaşlılara yapılan ödemelere ait olurken, hastalık ve sağlık bakımı harcamaları 1 trilyon 528 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. Sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 11,1, sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

Risk gruplarına göre dağılımda, emekli/yaşlılar yüzde 5,1 ile en yüksek paya sahip olurken, bunu yüzde 3,4 ile hastalık/sağlık bakımı ve yüzde 1,1 ile dul/yetim harcamaları izledi. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 11,3'ü şartlı, yüzde 62,5'i nakdi olarak verildi. Şartlı yardımların en büyük kısmını yüzde 51,2 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu.

Nakdi yardımlarda ise emekli ve yaşlılara yapılan ödemeler yüzde 74,2 ile en yüksek paya sahipken, dul/yetim yardımları yüzde 16,1 ve aile/çocuk yardımları yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Sosyal koruma gelirlerinde devlet katkıları yüzde 41,8 ile en yüksek paya sahip olurken, işveren katkıları yüzde 29,4, bireylerin sosyal katkıları ise yüzde 21,6 olarak kaydedildi.

Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 2024 yılında 17 milyon 477 bine, maaş yardımı sayısı ise 18 milyon 344 bine yükseldi. 2023 yılına göre kişi sayısındaki artış yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.