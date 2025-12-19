Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye metal işçileri, düşük ücretler ve vergideki adaletsizliğe karşı Mudanya'da örgütlü bulundukları Prysmian Kablo Fabrikası'nda bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, MESS ile süren toplu sözleşme görüşmelerindeki tıkanmaya dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Birleşik Metal-İş Sendikası'na bağlı metal işçileri, Prysmian Kablo Fabrikasında bir saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Geçim sıkıntısı, düşük ücretler ve adaletsiz vergi sistemi protesto edilirken, MESS ile yürütülen 2025-2027 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlık gündeme taşındı.

Fabrika önünde toplanan işçiler, 'Sadaka değil toplu sözleşme', 'Gelirde adalet, vergide adalet' ve 'MESS şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları attı. Yapılan konuşmalarda metal işçisinin emeğinin karşılığını almakta kararlı olduğu vurgulandı.

Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, Pazar günü Gebze'de yapılacak büyük mitingin önemine dikkat çekerek, 'Ne kadar güçlü olursak ekmeğimizi o kadar büyütürüz. Bu süreci birlikle kazanacağız' dedi. Aydın, mitingin hem MESS hem de hükümet tarafından yakından izleneceğini belirtti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada ise MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 8 Aralık'ta uyuşmazlıkla sonuçlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, MESS'in tekliflerinin resmi enflasyonun dahi altında kaldığı, kazanılmış hakları geriye götürmeye yönelik olduğu ifade edildi. Merkez TİS Komisyonu'nun kararıyla eylemlerin süreceği kaydedildi.