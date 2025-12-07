Havacılık sanayiine yüksek kalitede ürünleri ve hizmetleri sunarak, uluslararası alanda yetkin bir üretici haline gelen, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna güç katan TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TEI) Kayseri'de savunma sanayiine destek olmak isteyen firmalarla bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen program, TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan'ın iş alanlarının, gerekliliklerin ve tedarikçilerden beklentilerin anlatıldığı sunum ve soru-cevap etkinliği şeklinde gerçekleşti.

Türkiye'nin savunma sanayiinde artarak büyüyen gücüne katkı sağlamak isteyen firmalar, Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan'a sorular yönelterek TEI hakkında detaylı bilgi sahibi oldular.

Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri'de havacılık tarihinin yeniden yazılmasına, açtıkları Havacılık Lisesi ile start veren, savunma sanayiine katkı sağlamak adına gökyüzüne gönül verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ev sahipliği yaptıkları programda şunları dile getirdi:

'Üniversitede öğretim üyesi iken Kalkınma Ajansı'na geçtiğimde ilk yaptığım çalışmalardan bir tanesi bölgemizin potansiyellerini araştırmaktı. Bu kapsamda da çocukluğumuzdan beri bir uçak fabrikasının burada kurulmuş olduğundan bahsederlerdi. Kalkınma Ajansına başlayınca bu potansiyelleri araştırırken savunma sanayii, sağlık sanayii, elektrikli ev aletleri gibi konularda çalışmalar yaptık. Dışardan bir göz olarak aslında Kayseri'nin en önemli sektörlerinin mobilya ve çelik kapı olduğunu düşünüyordum. Savunma sanayii konusunda da TOMTAŞ Tayyare Fabrikası'nın burada kuruluş hikayesini öğrendim. Heyecan verici bir bilgiydi benim için. Kayseri'mizde 100 yıl sonra havacılık tarihini yeniden başlatacak olan 'Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni hayata geçirdik. Temel gayemiz milli, manevi değerlere sahip, bu ülkenin geleceğine hitap edecek çalışmalar yapacak gençlerin yetişmesi. Gençlerimizin Selçuk Bayraktar gibi bu ülke ile ilgili çalışmalar yapmaları. Havacılık Lisemizin yanı sıra inşallah Teknoloji Lisesi ve Dış Ticaret Lisesi de kuracağız. Bugünkü toplantımızın amacı da TEI' ye üretim yapacak sanayicileri TEI ile buluşturmak. Hayırlı olsun.'

TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan ise, 'TEI bugün kendi özgün motorları ve uçak motor parçaları üretebilen bir firma halinde. 6 parçayla başlayan serüvenimiz git gide artıyor ve şu anda gerçekten normalin üzerinde bir parça boyutuna geliyor. Bugün bizler konuşurken havadaki her iki uçaktan birinde TEI parçası bulunmakta. Bizim ağımızı daha da geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin her yanında birçok cevher var. Bunlardan bir tanesi de Kayseri. Tedarikçimiz olmak için web sitemizden başvurabilir, e-mail atabilir, çalıştay, fuar vb. organizasyonlarda bizlere ulaşabilirsiniz. TEI olarak şampiyonlar ligine girebileceğimizi gösteriyoruz. Projelerimiz daha çok orada kalıcı olmak için.' dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 86 milyonun egemenliğini, bağımsızlığını, güvenliğini, refahını teminat altına almak için güçlü olmanın şart olduğunu belirterek, 'Cumhurbaşkanımıza, Mahmut Akşit'e, burada çalışan arkadaşlarımıza gerçekten şükran borçluyuz, sağ olsunlar, var olsunlar. Başarılarının devamını bekliyoruz. Severek, isteyerek, iddia sahibi olmak; bir şey yapma konusunda bencillik değil, kibir değil fakat iddia sahibi olmak gerçekten hepimiz için önemli. Yaptığı işi sevmek lazım, yaptığı işe kafa yormak lazım. Şimdi Allah'a çok şükür 300.000 parçalı gemiyi tasarlıyoruz, her bir parçasını imal ediyoruz, bunu inşa ediyoruz ve ihraç ediyoruz. Hafif silahlarımızı, bütün zırhlı araçlarımızı, helikopterlerimizi, silahlı helikopterlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Kızılelma'yı, Kaan'ı yapar hale geldik. Tank olur olmaz derken tank yapıldı. Şimdi uçak meselesi var, gördüğünüz gibi çok hızlı ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu istikamette ilerleyeceğiz. 86 milyonun egemenliğini, bağımsızlığını, güvenliğini, refahını teminat altına almak istiyorsak, 2500 yıllık şanlı tarihine yakışır medeniyetimizi, kültürümüzü yaşatmak istiyorsak güçlü olmak zorundayız. Bunun çeşitli faktörleri var; bunlardan biri de savunma sanayii. 2500 yıllık şanlı Türk hakanlığının devamı olan bu millet, bu devlet dünya milletleri ailesi içindeki saygın ve seçkin yerini alacak. Buna inanıyoruz, Başarılar diliyoruz.' dedi.

Programın ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.