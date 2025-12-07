Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye hizmet noktasında kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışmasını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve iş insanları ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı Barlı'ya teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ise Başkan Büyükkılıç, Akar, Böhürler ve Okandan'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.