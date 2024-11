Türkiye'nin Oscar adayı 'Hayat' filminin gösterimi New York'taki Türkevi'nde yapıldı. Yönetmen Zeki Demirkubuz ve oyuncuların yanı sıra Türk Amerikan toplumundan çok sayıda vatandaş galaya katıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filminin New York galası Türkevi'nde yapıldı. "Hayat" filminin Türkevi'ndeki gösterimi, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını bir araya getirdi. New York galasını ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de takip etti.

MISS TURKEY GÜZELİ DE KATILDI

Düzenlenen etkinliğe yönetmen ve oyuncu kadrosunun yanı sıra Türk Amerikan toplumundan çok sayıda vatandaş katıldı. Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen de katılımcılar arasında yer aldı.

YAZAL'DAN BAKANLIĞA TEŞEKKÜR

Etkinlikte konuşan New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Türkevi'ne ve burada gerçekleşen organizasyona dikkat çekerek bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

ABDPost.Com'un haberine göre filmin Oscar'a aday gösterilmesinin ve New York Türkevi'nde izleyiciyle buluşmasına da değinen Yazal, "Bu güzel filmin oditoryumumuzda gösterilmesi için bize bir fırsat sunuldu. Biz de bu fırsatı değerlendirdik. Eve çok kısa tutacağım; film hakkında söylenen iki şey vardı. Biraz uzun ve ayrıca yanımızda mendil bulundurmamız gerekiyor. Bu vesileyle, başta yönetmenimiz, sanatçılarımız ve Kültür Bakanlığımız olmak üzere, burada bulunan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Filmin tadını çıkarın" diye konuştu.

"HAYAT" FİLMİNDE BAŞROLLERİ MİRAY DANER VE BURAK DAKAK PAYLAŞIYOR.

Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği "Hayat" filminde başrolleri Miray Daner ve Burak Dakak paylaşıyor.

Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran, evden kaçar. Hicran'ı zaten istemediğini düşünen Rıza, başlangıçta durumu umursamasa da giderek rahatsız olur ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kez gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek bir arayışa başlar.

Filmin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk yer alıyor.