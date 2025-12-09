Uluslararası bilimsel iş birliklerini güçlendirmesi bakımından stratejik bir adım olarak değerlendirilen proje, Ankara Üniversitesi'nin; 6550 sayılı Kanun kapsamında ortağı olduğu Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) tarafından sağlanan teknik uzmanlık ve altyapı desteğiyle hayata geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin yurtdışında kurduğu ilk ışın demeti hattı ID11R-TXPES (Turkish Soft X-Ray Photoelectron Spectroscopy Beamline), düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar çevrim içi olarak katılırken, üniversiteyi tören alanında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan temsil etti.

Yeni ışın demeti hattı, yumuşak X-ışını fotoelektron spektroskopisi alanında Türkiye'nin araştırma kapasitesini uluslararası görünürlük kazandırırken, ülkenin ileri araştırma teknolojilerindeki yetkinliğini de üst seviyeye taşıyor.

Açılış programında, Türkiye'nin bilimsel diplomasi alanında artan etkinliğine dikkat çekilirken, bu tür ortak araştırma altyapılarının küresel iş birlikleri için yeni fırsatlar yarattığı vurgulandı.

Törene çevrim içi katılarak konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesinin bilimsel ilerlemenin öncü kurumlarından biri olduğunu belirterek, 'Ankara Üniversitesi olarak yalnızca ülkemize değil, dünya bilimsel üretimine katkı sunan projelerde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. TARLA'nın uzmanlığıyla hayata geçirilen bu ışın demeti hattı, Türkiye'nin bilimsel yetkinliğinin uluslararası arenada görünürlüğünü artıran stratejik bir adımdır. Üniversitemiz, bilim diplomasisini güçlendiren bu tür projelerle küresel araştırma ekosisteminde daha da etkin bir aktör olmaya devam edecektir.' dedi.

Ankara Üniversitesi, güçlü araştırma altyapılarıyla bilim diplomasisini desteklemeyi, uluslararası ortaklıkları geliştirmeyi ve Türkiye'nin bilimsel kapasitesini geleceğe taşımayı sürdürüyor.