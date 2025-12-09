İstanbul Bakırköy Belediye Tiyatroları, Alman yazar Marius von Mayenburg'un absürt tiyatro eseri 'Çirkin'in galasını gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yoğun ilgiyle karşılaşan galaya, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Bakırköy Belediye Tiyatroları kurucusu Zeliha Berksoy katıldı.

Sanat camiası tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan gösterimde, izleyiciler oyunu keyifle takip etti. Yönetmenliğini Yelda Baskın'ın yaptığı absürt tiyatro oyunu, BBT oyuncuları Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi ve Can Esmeray'ın başarılı performanslarıyla; günümüz dünyasında egemen olan güzellik idealine boyun eğen insanın aynılaşma ve kimliksizleşme sürecini mizahi ve eleştirel bir üslupla gözler önüne sererek sanatseverleri güldürürken düşündürdü.

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın kurucusu Zeliha Berksoy'u ve ünlü oyuncuları ağırlayan galaya Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı. Başkan Ovalıoğlu, başta Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş ve oyuncular olmak üzere gösterimde emeği geçen herkese teşekkür etti.

'HAKLI GURURUMUZU BU SEZON SAHNELEDİĞİMİZ OYUNLARIMIZLA GÖSTERİYORUZ'

Galada konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bugün 'Çirkin' oyunumuzun galasında Bakırköylü hemşerilerimizle hep beraberiz. Çirkin, 2025-2026 sezonunun perdelerini açtığımız bir oyunumuz. Oyunumuzda çok iddialıyız, bugün gerçekleştirdiğimiz gala ile tüm tiyatroseverleri buluşturduk. Başta Genel Sanat Yönetmenimiz Ragıp Savaş olmak üzere meği geçen sanatçı arkadaşlarımıza, teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bakırköy Belediye Tiyatroları'mızın 35 yıldır seyircisiyle buluşuyor, bu konuda mütevazi olamayacağız, bu haklı gururu da bu sezon sahnelediğimiz oyunlarımızla gösteriyoruz. Daha da çoğaltacağız, Bakırköylü sanatçımız büyük isim Tarık Akan'ın yazdığı 'Anne Kafamda Bit Var' oyunuyla da perdelerimizi açacağımızın müjdesini verelim. Burada en büyük söz sanatçınındır. Ne mutlu ki bize, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın sanatına sahip çıkan hem çalışanları hem de Ragıp Savaş gibi bir Genel Sanat Yönetmeni var' dedi.

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın gelişim sürecini değerlendiren Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, 'Çirkin oyununun metnini okuduğumda tiyatromuza, oyuncu kadromuza çok yakışacağını düşündüm. Yönetmeniyle, oyuncusuyla tertemiz bir oyun sahneye koyduk. Uzun zamandır mutluyuz çünkü bizi seven, sanatı seven, sanatçıları seven bir belediye başkanı yanımızda olduğu zaman her şeyin enerjisi, sinerjisi ve gücü değişiyor. Uzun zaman sonra Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın üzerine bir güneş doğdu. Rüzgârı arkamıza aldık, bu rüzgârın gücüyle ışıldayan tiyatromuzu daha da ışıldayan, daha çok turne yapan, Avrupa'da turneler yapan, seyirci sayısını artırmış bir Bakırköy Belediye Tiyatroları'nı seyircilerle buluşturmak iddiasındayız' ifadelerini kullandı.