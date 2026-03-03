Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, üreticiden temin ettiği yüzde 100 yerli besi et ürünlerini Ramazan ayında da Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - 9 Başkent Market ve Mobil Marketler aracılığıyla satışa sunulan kıyma, kuşbaşı, haşlamalık et ve dana sucuk gibi et ürünleri, 3-6 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara'nın farklı ilçe ve mahallelerinde vatandaşlara ulaştırılacak.

Mobil Marketler belirlenen noktalarda 10.00-17.00 saatleri arasında satış gerçekleştirecek. Sosyal destek alan Başkent Kart sahipleri de kartlarına yüklenen bakiye ile alışveriş yapabilecek.

POLATLI'DA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Mobil Market'te uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.