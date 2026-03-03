Türkiye genelinde kültürel işbirliğini artırmayı hedefleyen AB tarafından finanse edilen CultureCivic Kültür Sanat Destek Programı kapamında Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı'nın beşinci açık çağrı dönemi için çağrı yapıldı. 3 Mart itibariyle başlayan başvurular 7 Nisan 2026'ya kadar sürecek.

İSTANBUL (İGFA) - Kentler arasında kültürel diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı için beşinci açık çağrı dönemi 3 Mart 2026 Salı günü itibarıyla başladı. Programa başvurular 7 Nisan 2026 Salı günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Ana kültür merkezlerinin ötesinde farklı şehirlerdeki kültürel aktörleri bir araya getirmeyi hedefleyen program, Türkiye genelinde etkileşimi ve sürdürülebilir ağ yapılarının oluşturulmasını teşvik ediyor. Şehirler arası projelerin hayata geçirilmesi ve farklı kentlerden kurumların ortak çalışmalarda buluşması programın öncelikleri arasında yer alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Programa yalnızca yasal statüye sahip dernek, vakıf ve kooperatifler başvurabiliyor.

Başvuru yapacak kuruluşların en az beş yıllık faaliyet geçmişine sahip olması şartı aranıyor.

Başvurulan projelerin birden fazla şehri kapsaması zorunlu tutulurken; İstanbul, Ankara veya İzmir merkezli başvurularda projeye katılan iştirakçilerin farklı şehirlerden olması gerekiyor.

30 BİN AVROYA KADAR DESTEK

Bir yıl süreli projelere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak program kapsamında; değişim programları, konuk sanatçı programları, konferans serileri, şehirler arası eğitim programları, kurumlar arası ağ geliştirme projeleri ve sergi projeleri gibi farklı içeriklerde başvuru yapılabilecek.