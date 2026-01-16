İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa'daki 49 mahallenin muhtarıyla buluştu; altyapıdan kırsal kalkınmaya kadar sorunlar masaya yatırıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 49 mahallesi bulunan Kemalpaşa'da muhtarlarla bir araya geldi. Mahallelerde yaşanan sorunları yerinde görmek, bu sorunlara etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına düzenlenen toplantıya, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile meclis üyeleri de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'de 1296 mahallenin bulunduğunu anımsattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin her köşesine hizmet götürmek için yoğun mesai harcadığını ifade eden Başkan Tugay, 'İzmir'in en uzak köyü dahil tavrımız aynı. İhmal edilen bölgeler için daha fazla çalışıyoruz' dedi. Tugay, toplantıda muhtarların kendisine rahat şekilde ulaşması için cep telefonu numarasını da vererek, 'İzmir'de 1296 mahalle var. Hepsi ile iletişim kurmaya çalışıyorum. Yaşadığınız sorunlarla, ihtiyaçlarla ilgili bana ulaşmaktan çekinmeyin' diye konuştu.

KIRSAL KESİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İzmir'in büyük bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, '4 buçuk milyon nüfusa sahip bir kent. 3 milyon metropolde, 1 buçuk milyon da kırsal bölgede yaşıyor. Kırsal bölgelerin planlanması, bu bölgelerde yaşayanların sıkıntılarının çözülmesi büyük önem taşıyor. O nedenle Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Ayrıca Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız da var. Yurttaşların köyünü terk etmemesi için orada karnının doyması lazım. Herkesin temel ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların, köylülerin yaşadığı bölgede karşılanması lazım. Köyde çalışabileceği alanlar, işleyebileceği topraklar, tarıma dayalı bazı endüstriyel işler yapma imkanı varken, zorunlu olarak şehre göç eden, oralarda asgari ücretle çalışan, kendilerine iş arayan geçlerimize gerçekten üzülüyoruz. Bu bizim üzerinde çalıştığımız bir konu. Sizin de bize bu konuda yol göstermeniz gerekiyor' dedi.

Kemalpaşa Çambel Mahallesi Muhtarı Mustafa Taşan, 4 bin 500 kişinin yaşadığı TOKİ konutlarında altyapı sorunları yaşandığını ifade etmesi üzerine Başkan Tugay, şunları söyledi: 'TOKİ eğer bir yere bu kadar nüfus yerleştirecekse, suyunu da kanalizasyonunu da ulaşımını da düşünmeli. Biz bu sorunları çözmek için dört bir yana yetişmeye çalışıyoruz. İzmir'de bu şekilde çok konut var. Bu tür projelerde bir araya gelsek, konuşsak, biz de üzerimize düşeni önceden yapsak, bunları bugün konuşuyor olmazdık. Bu kadar nüfusun oraya gelmesi, buna rağmen hiçbir hazırlığın yapılmaması inanın belediyenin hatası değil.'

'GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a, ilçeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, 'Muhtarlarımızın da sıkıntıları var. Ama biliyorsunuz belediyelerimizin üzerinde de iktidarın yoğun baskısı var. Sizin yaşadıklarınızı biz de yaşıyoruz. Ama biz bunların altında ezilecek değiliz. Mutlaka bunların üstesinden el birliği ile geleceğiz. Güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu. Toplantıda muhtarlar sorunlarını, önerilerini ve beklentilerini anlattı. Başkan Tugay da bürokratlarla tüm bunları takip edip, çözüme kavuşturacaklarını söyledi.