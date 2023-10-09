BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş; “Belli ki bütün Ortadoğu’nun, İran’ın Rusya’nın hatta Türkiye’mizin içinde bulunduğu yeni bir dizayn süreci başlatıldı… Bütün bunların yanında güncel gelişmelerin ve savaş ortamının Müslümanlara değil, İsrail'in politikalarına hizmet ettiğinin de altını çiziyoruz."

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş İsrail- Filistin çatışmasını değerlendirdi.

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri, "Belli ki bütün Ortadoğu'nun, İran'ın, Rusya'nın, hatta Türkiye'mizin içinde bulunduğu yeni bir dizayn süreci başlatıldı" dedi.

"Vakit savaş tamtamları çalma vakti değil, hakkın ve hukukun ortaya konup başta ülkemizi ve tüm insanlığı emniyet altında tutma zamanıdır" diyen Hüseyin Baş, "İsrail'in on yıllardır süren işgal ve baskı tutumunun karşısında olduğumuzu tekrar belirtiyor ve İslam Dünyası için kutsal kabul edilen Kudüs merkezli bir Filistin devleti talebini başından beri desteklediğimizi tekrar beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yaptığı paylaşım şu şekilde,

"Belli ki bütün Ortadoğu'nun, İran'ın, Rusya'nın, hatta Türkiye'mizin içinde bulunduğu yeni bir dizayn süreci başlatıldı.

Vakit savaş tamtamları çalma vakti değil, hakkın ve hukukun ortaya konup, başta ülkemizi ve tüm insanlığı emniyet altında tutma zamanıdır.

Bu bağlamda İsrail'in on yıllardır süren işgal ve baskı tutumunun karşısında olduğumuzu tekrar belirtiyor ve İslam Dünyası için kutsal kabul edilen Kudüs merkezli bir Filistin devleti talebini başından beri desteklediğimizi tekrar beyan ediyoruz.

Bütün bunların yanında güncel gelişmelerin ve savaş ortamının Müslümanlara değil, İsrail'in politikalarına hizmet ettiğinin de altını çiziyoruz."