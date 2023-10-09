CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi sona erdi. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu. Kongrede genel merkezin desteklediği aday eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanlığı için yarıştı.

YENİ BAŞKAN: ÖZGÜR ÇELİK

Kongrede 655 delege oy kullandı ve yeni CHP İstanbul İl Başkanı ile 196 kurultay delegesini seçti. Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

ÇELİK: İLK ORAYA GİDECEĞİM

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından kürsüye gelen yeni il başkanı Özgür Çelik teşekkür konuşması yaptı. Çelik “Demokratik biçimde yarıştığımızı Cemal Canpolat buradaysa, henüz görevi devralmadık Canan Kaftancıoğlu'nu da buralardaysa sahneye davet etmek istiyorum” diyerek sözlerine başladı.

Çelik, “Tarihi bir kongre gerçekleştirirken örgütümüze teşekkür ediyorum. CHP kongrelerinin kaybedeni olmaz. Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmamızı İstanbul'u, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz. Bu kongrede yapılan konuşmalardan, basında CHP'de yarılma mı var diye yazacaklara sesleniyorum. Lider sultası ile il, ilçe başkanlarını belirleyenleri konuşun. Biz parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Yapılan konuşmalardaki eleştirilerin hepsini alıyoruz. Kongrenin heyecanı ile sarf edilmemesi gereken cümleler de söylendi. Biz bütün örgütümüzle kucaklaşmaya hazırız. İlk gideceğim yer, benim değil diğer adayın lehine slogan atan ilçeler olacak. 26 ilçe başkanı ile girdim, 39 ilçe başkanı ile çıkıyorum. Bu bir başlangıç, İstanbul'dan Türkiye'ye umudu yaymanın başlangıcı” dedi.

İMAMOĞLU: KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan gece geç saatte yaptığı paylaşımla Özgür Çelik'i tebrik etti. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız.”