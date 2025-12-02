Selçuk Bayraktar'ın kurucusu olduğu Fergani Uzay Teknolojileri'nin milli imkanlarla geliştirdiği Türkiye'nin ilk Yörünge Transfer Aracı (YTA) FGN-TUG-S01, 28 Kasım'da SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Dünyada bir ilke imza atarak yörüngede hibrit roket motoru ateşleyecek araç, Uluğbey Küresel Konumlama Sistemi hedefinde kritik rol oynayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, uzay teknolojilerinde kritik bir eşiği daha geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, tamamen yerli mühendislikle geliştirilen ilk Yörünge Transfer Aracı (YTA) FGN-TUG-S01'i başarıyla uzaya gönderdi.

FGN-TUG-S01 TARİHE GEÇİYOR!

28 Kasım 2025'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden SpaceX'in Falcon 9 Transporter-15 misyonuyla fırlatılan araç, Türkiye saatiyle 21.44'te uzay yolculuğuna başladı. Roketin aşamalarının planlandığı gibi ayrılmasının ardından FGN-TUG-S01, 81 dakika sonra yani 23.05'te roketten ayrılarak ilk telemetri verilerini Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezindeki kontrol merkezine iletti. Mühendislerin coşku içinde takip ettiği bu an, Türkiye'nin uzaydaki yeni dönüm noktası olarak kayda geçti.

DÜNYADA BİR İLK: YÖRÜNGEDE HİBRİT MOTOR ATEŞLEMESİ

FGN-TUG-S01 yalnızca Türkiye'nin ilk YTA'sı değil, aynı zamanda yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip uzay aracı olma özelliğini taşıyor. Güvenli ve düşük maliyetli hibrit tahrik sistemi; uyduları farklı yörüngelere taşıyacak, görev ömrünü uzatacak ve Türkiye'nin planlanan Uluğbey Küresel Konumlama Sisteminin temelini oluşturacak.

Araçta görev yapan uçuş bilgisayarı, aviyonik üniteler, güç dağıtım sistemi ve termal kontrol teknolojileri tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi.

'TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ HAREKET KABİLİYETİ BAŞLIYOR'

Başarılı fırlatma sonrası konuşan Selçuk Bayraktar, projenin Türkiye'nin uzay vizyonunda kritik bir eşik olduğunu belirterek, 'Ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini başlatacak bu araç, tasarımdan üretime tüm süreçlerin öz kaynaklarla geliştirildiğinin en somut göstergesi. Fergani Uzay olarak bağımsız fırlatma sistemleriyle Türkiye'nin uzaya erişimini daha da güçlendireceğiz.' dedi.

FGN-TUG-S01'in önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yörünge manevraları, Türkiye'nin uzayda operasyonel kabiliyet kazanması açısından tarihi önem taşıyor.