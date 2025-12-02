Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünü oldu.
ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş Çöreğinin, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürün olduğunu açıkladı.
Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda, Maraş Çöreğinin Avrupa Birliği'nde tescillenen 44. coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirdi.
Yöresel ürünlerin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam edildiğini belirten Bakan Kacır, 'Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz' dedi.
İŞTE AB'DE TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ
1.Gaziantep Baklavası
2.Aydın İnciri
3.Malatya Kayısısı
4.Aydın Kestanesi
5.Milas Zeytinyağı
6.Bayramiç Beyazı
7.Taşköprü Sarımsağı
8.Giresun Tombul Fındığı
9.Antakya Künefesi
10. Suruç Narı
11.Çağlayancerit Cevizi
12.Gemlik Zeytini
13.Edremit Zeytinyağı
14.Milas Yağlı Zeytini
15.Ayaş Domatesi
16.Maraş Tarhanası
17.Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
18.Ezine Peyniri
19.Safranbolu Safranı
20.Aydın Memecik Zeytinyağı
21.Araban Sarımsağı
22.Osmaniye Yer Fıstığı
23.Bingöl Balı
24.Bursa Şeftalisi
25.Hüyük Çileği
26.Bursa Siyah İnciri
27.Söke Pamuğu
28.Manisa Mesir Macunu
29.Gaziantep Menengiç Kahvesi
30.Silifke Yoğurdu
31.Aydın Memecik Zeytini
32.Erzincan Tulum Peyniri
33.Aydın Çam Fıstığı
34.Afyon Pastırması
35.Afyon Sucuğu
36.Antep Fıstık Ezmesi
37.Mut Zeytinyağı
38.Kırkağaç Kavunu
39.Hatay Kaytaz Böreği
40.Gaziantep Lahmacunu
41.İpsala Pirinci
42.Bursa Kestane Şekeri
43.Yenice Ihlamur Balı
44. Maraş Çöreği