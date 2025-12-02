Bunlar da ilginizi çekebilir

Yöresel ürünlerin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam edildiğini belirten Bakan Kacır, 'Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz' dedi.

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda, Maraş Çöreğinin Avrupa Birliği'nde tescillenen 44. coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş Çöreğinin, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürün olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta... Son evler teslim ediliyor

Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünü oldu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.