Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli yargıda bin 204, idari yargıda 147 olmak üzere toplam bin 351 yeni hakim ve savcının görev yerleri belli oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karar sonrası yaptığı paylaşımda, 'Adaletin tecellisi yolunda fedakârca çalışacaklarına inanıyorum' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - HSK tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ad çekme kura töreni sonrasında atama kararları bugün bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince, meslek öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların Türkiye genelindeki mahkemelere dağılımını kapsayan atamaların kuraları hatırlanacağı gibi 2 Aralık'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

Atamalar, adli yargıda 1.204 hâkim ve savcı ile idari yargıda 147 hâkimi kapsarken toplam bin 351 yeni hukukçunun görev yerleri, kura sonuçlarına göre belirlendi.

Kararlar, HSK'nın resmi sitesinde ve Resmi Gazete'de detaylı listelerle erişime açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda töreni anımsatarak, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlediğimiz törende görev yerleri belli olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimleri hakkındaki Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milletimiz adına karar verme makamına ulaşan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın, adaletin tecellisi yolunda gece gündüz demeden fedakârca çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı teşkilatımızın gücüne güç katacak genç hukukçularımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

