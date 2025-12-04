Meteoroloji'den yurda geniş kapsamlı hava uyarısı geldi. Bugün iç ve batı bölgelerde bulutlu hava etkili olurken, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde sis, doğuda ise don riski var.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son tahminlerine göre, ülkenin iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Manisa, Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ifade edilirken, vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olması istendi.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın ise yurdun genelinde güney, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar ve ani sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.