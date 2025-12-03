Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Yoğun programı nedeniyle Başkan Erkan Aydın'ın katılamadığı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sefa Yılmaz başkanlık etti. Toplantıda üç parti grubundan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gündem maddeleri öncesinde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Hayat, Altınova Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Söylemez Parkı'nın güvenlik tellerinin sökülmesi nedeniyle motosiklet ve araçların parka girdiğine dair şikayetleri meclise taşıdı.

Parktaki bilgilendirme levhasında ismin eksik yazıldığını belirten Sözcü Hayat, bu durumun düzeltilmesini istedi. Hayat konuşmasında şunları kaydetti:

'Başkanım, dört futbol kulübümüzün faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından maddi sıkıntılar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Kulüplerimiz, sağlığımız için kullanım karşılığı alınan ücretin belediyemiz tarafından kaldırılmasını talep etmektedir. Bu konuyla alakalı kulüplerimize ve meclisimize bilgilendirme yapmanızı rica ediyoruz. Ayrıca, mahallemizden özellikle yüzme havuzunun arka sokaklarında ve Süleymaniye Camii'nin önünde kurulan uygunsuz tezgahlarla ilgili şikayetler almış bulunmaktayız. Bu tezgahların yarattığı gürültü ve görüntü kirliliği mahalle sakinlerimizi rahatsız etmektedir. Bu konuda zabıtamızın acilen gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz. Bir diğer husus ise grup olarak sunduğumuz önergemizdir. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halen tarım ve hayvancılık faaliyetleri devam etmektedir. Ancak ilçemizde Kurban Bayramı öncesi hariç bir hayvan pazarı bulunmamaktadır. İlçemizdeki hayvancılığı geliştirmek ve sürdürebilmek adına, Ziraat Odası ve muhtarlarımızın destekleriyle kontrollü bir hayvan pazarı talep edilmektedir. Yaptığımız araştırmalara göre, böyle bir pazarın oluşturulması halinde gün olarak pazartesi gününün daha uygun olacağı görüşündeyiz. Taleple ilgili Ziraat Odası ve muhtarlarımızın imzaları eklenmiştir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz'

CHP GRUBU: 'ENGELSİZ BİR KENT İÇİN SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK'

CHP Grup Sözcüsü Mücahit Yıldızhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekerek, engelli bireylerin kamusal hayata tam ve özgür katılımının sosyal devletin vazifesi olduğunu söyledi. Yıldızhan, 'Anlarsak, engelleri birlikte aşarız. Engelsiz ve eşit bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' dedi.

MHP GRUBU'NDAN 'GİYSİ KUMBARASI İHALESİ' SORGULAMASI

MHP Grup Sözcüsü Osman Şahin, son günlerde basında yer alan kıyafet atıklarının toplanmasına ilişkin ihaleler üzerinden belediyeyi eleştirdi.

Şahin, Osmangazi genelindeki giysi kumbaralarından toplanan kullanılmış kıyafetlerin belediye tarafından atık firmalarına satıldığını hatırlatarak, 2021'de yapılan 3 yıllık ihalenin 2024'te sona erdiğini, ancak yeni yönetimin Mayıs 2024'te yaptığı ihalenin iptal edildiğini belirtti. Şahin konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

'Önce ihalenin konusu nedir, ona bir bakalım. Yaklaşık bir nüfusuyla ülkenin en büyük ilçeleri arasında yer alan Osmangazi'nin muhtelif noktalarına kurulmuş olan giysi kumbaraları vasıtasıyla vatandaştan bedava olarak kullanılmış giysi toplanmaktadır. İhale, bu tekstil atıklarının 3 yıl boyunca toplanması karşılığı belediyeye ödenecek tutarın belirlenmesiyle ilgilidir. Yani vatandaşın bedava verdiği giysileri belediye atık şirketlerine satmaktadır. İhalenin konusu zaten apayrı bir konudur, ama onu bilahare konuşuruz. Biz ihale süreçlerine odaklanalım.2021 yılında 3 yıllık olarak yapılan ihalenin süresi 2024 yılında doluyor. Mart 2024 seçimlerinden sonra göreve gelen Cumhuriyet Halk Partili yönetim, Mayıs 2024'te bir ihale yapıyor. Bu ihale, bilmediğimiz bir sebepten dolayı iptal ediliyor. Basında yer alan iddialara göre, 9 ay ihale yapılmadan aynı firma kıyafetleri toplamaya devam ediyor. Nihayet 9 ay sonra, Şubat 2025'te ikinci bir ihale düzenleniyor. 370.000 TL muhammen bedel ile başlayan ihale, 720.000 TL tutarında sonuçlanıyor. Sözleşme yine imzalanamıyor. Yine bir 8-9 ay geçiyor. Kasım 2025'te üçüncü kez ihaleye çıkılıyor. Bu geçen 8-9 aylık sürede de iddialara göre aynı firma kıyafetleri toplamaya devam ediyor. Geçen ay yapılan ihaleden önce katılımcı firmalardan tahmini muhammen bedeli belirlemek için fiyatlar alınıyor. Görüştüğüm 3-4 firma yetkilisi ortalama 300.000-350.000 TL gibi fiyatlar verdiklerini beyan ederken, Şubat 2025'te 370.000 TL olan muhammen bedel, ne hikmetse 206.000 TL olarak belirleniyor. Ve ihale, bir önceki ihalede oluşan 720.000 TL'ye göre neredeyse üçte bir piyasa, 260.000 TL bedelleri diyor.' dedi

Osmangazi Belediye Meclisi'nde gündeme taşınan konuların ilgili komisyonlarda değerlendirileceği, özellikle park güvenliği, tezgâh denetimleri ve hayvan pazarı talebi konusunda belediye yönetiminden detaylı bilgilendirme beklendiği ifade edildi.