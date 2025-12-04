İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonlarda yüz binlerce şişe kaçak-sahte içki ile tonlarca etil alkolün ele geçirildiğini, çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sahte ve kaçak alkollü içki üretimine karşı yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, dün 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak ve sahte içki, 48 bin 425 litre etil alkol ve 874 adet alkol aroması ele geçirildiğini bildirirken, 12 yasa dışı imalathaneyi ortaya çıkardı. 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalarda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte içki, 91 bin 100 litre etil alkol ve 10 bin 448 litre kaçak-sahte içki ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, 29 imalathanenin deşifre edildiğini ve 528 şüphelinin işleme alındığını açıkladı.

Sahte içki üretiminin halk sağlığı için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirterek vatandaşları şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeye çağırdı. 'Biz gereğini yaparız' ifadelerini yineleyen Bakan Yerlikaya, çalışmalara katkı sunan tüm ekiplere teşekkür etti.