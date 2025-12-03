Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler ile gençleri bir araya getiren 'Kuşaklar Arası Etkileşim ve Oyun Atölyesi' düzenledi. Etkinliklerde 'Hafıza Eşleştirme Oyunu', 'Bardak Üfleme Oyunu' ve 'Minyatür Kaleye Gol' oyunu ile öğrenciler ve Saygınlar Kulübü üyeleri karşılıklı rekabet etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Saygınlar Kulübü'nde gençler ve 65 yaş üstü bireyleri bir araya getiren 'Kuşaklar Arası Etkileşim ve Oyun Atölyesi' düzenledi. Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin dahil olduğu etkinliğe 15 öğrenci ve 15 Saygınlar Kulübü üyesi katıldı.

EĞLENCELİ OYUNLARLA BAŞLAYAN PROGRAM

Katılımcılar ilk olarak nefes kontrolü ve odaklanmayı destekleyen 'Bardak Üfleme Oyunu' ile keyifli anlar yaşadı. Ardından bellek ve dikkat becerilerini geliştirmeyi hedefleyen 'Hafıza Eşleştirme Oyunu' ile öğrenciler ve üyeler karşılıklı rekabet etti.

Etkinlik bahçe alanında oynanan 'Minyatür Kaleye Gol' oyunu ile devam etti. Öğrenci ve üyelerden oluşan takımlar, koordinasyon ve takım ruhunu güçlendiren atışlarla eğlenceli bir rekabet ortaya koydu. Programın en duygusal bölümü olan 'Zaman Yolculuğu Gençliğimin Sayfası' etkinliğinde öğrenciler soru kartlarıyla Saygınlar Kulübü üyelerinin gençlik anılarını dinledi. Bu bağlamda kuşaklar arasında sıcak ve samimi sohbetler gerçekleşti.

Etkinlik boyunca öğrenciler bazı bölümlerde destekçi, bazı bölümlerde ise aktif katılımcı olarak yer aldı. Programın genel amacı gençlerle 65 yaş üstü büyüklerimiz arasında karşılıklı saygı, anlayış ve iletişimi güçlendirmek olarak belirtildi.