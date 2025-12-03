LÖSEV, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü öncesinde bu yılın temasını “Sen Varsan Biz Varız” olarak duyurdu. 8 milyondan fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük gönüllü ağına sahip sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV, bu yıl gönüllü sayısını 10 milyona çıkarmayı hedeflediğini açıklayarak toplumun her kesimini gönüllülüğe davet ediyor.

LÖSEV yetkilileri, gönüllülüğün “bir kere değil, hep birlikte ve hep devam eden bir iyileştirme hareketi” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarımızın gülümsemesi, tedavi süreçlerinin desteğe kavuşması gönüllülerimizin varlığıyla mümkün oluyor. Bu yüzden diyoruz ki: Sen varsan biz varız.”



Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Türkiye genelinde yapılacak etkinliklerle gönüllülüğün önemine dikkat çekilecek. LÖSEV, daha fazla çocuğun yaşama tutunabilmesi için toplumun her kesimini gönüllü olmaya davet ediyor. Bu çalışmalar kapsamında vakıf, merkez ve ofislerinin bulunduğu illerde yıl boyunca destek veren gönüllülerine teşekkür plaketleri de takdim edecek.

“Gönüllülerimiz, Çocuklarımızın İyileşme Yolculuğunda Birer Kahraman”



LÖSEV, gönüllü olmak isteyenleri vakfın resmi web sitesi ve iletişim kanallarına yönlendirerek şu çağrıyı yineliyor: “Gücümüzü iyilikten alıyoruz. Her gönüllü, bir çocuğun hikâyesine umut oluyor. Senin desteğinle çocuklarımız daha güçlü, daha mutlu ve daha sağlıklı. Gönüllülerimiz çocuklarımızın iyileşme yolculuğunda birer kahraman. Sen varsan biz varız.”

Türkiye genelinde 8 milyondan fazla gönüllüsüyle en çok gönüllü üyeye sahip STK olan LÖSEV herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. İlkokuldan üniversiteye kurumlardan emeklilere kadar LÖSEV’de herkesin lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukları yaşama bağlamak için yapabileceği bir şeyler var. LÖSEV, destek olmak isteyen her yaştan gönüllü için farklı projeler sunuyor. LÖSEV’e gönüllü olmak çok kolay. www.losev.org.tr adresinden gönüllü kayıt formu doldurulabileceği gibi 0312 447 0660 numaralı telefondan da kayıt yapılabiliyor.