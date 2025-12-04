Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara'dan geldiklerini söyleyip mera alanlarını kiralayabileceklerini iddia eden kişilerin kurumla ilgisinin bulunmadığını açıkladı ve çiftçilere 'Güvenlik güçlerine bildirin' çağrısı yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde bazı kişilerin köylere giderek 'Ankara'dan geldiklerini' ve jeotermal kaynak arama amacıyla mera alanlarını alıp çiftçilere tarla olarak kiralayabileceklerini iddia ettiğine dair bilgiler ulaştığını duyurdu.

Müdürlük, bu kişilerin kurumla hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulayarak çiftçilerin kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, mera kiralamalarının 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında yalnızca ihtiyaç fazlası bölümlerin, İl Mera Komisyonu tarafından ve mera olarak kullanılmak üzere kiralanabileceği hatırlatıldı. Kurum, 'Mera kiralama yetkisi yalnızca İl Mera Komisyonundadır. Bu tür iddialarda bulunan kişiler derhal güvenlik güçlerine bildirilmelidir' ifadeleriyle vatandaşları uyardı.