Pazaryeri'nde tamamlanan 105 konutluk TOKİ projesinde anahtar teslimi önümüzdeki hafta yapılacak. Başkan Zekiye Tekin, projenin ilçe için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun zamandır beklenen 105 konutluk TOKİ projesinde sona gelindi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konutların tamamen hazır olduğunu ve anahtarların önümüzdeki hafta hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Başkan Tekin, projenin ilçenin konut ihtiyacını ciddi şekilde karşılayacağını vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için büyük gayret gösterdik. Çok şükür 105 konutluk TOKİ projemiz tamamlandı. Önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

Yeni konutların, ilçe sakinleri için önemli bir sosyal ve yaşam alanı kazanımı sağlayacağı ifade edildi.