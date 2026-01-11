MERSİN (İGFA) - AFAD Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 6. İyilik Gemisi, düzenlenen törenin ardından Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan şehrine doğru yola çıktı.

Uğurlama programına AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, milletvekilleri, Katar Ankara Büyükelçi Vekili, Katar Kalkınma Fonu temsilcileri ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/2010051544407019931

AFAD ile Katar Kalkınma Fonu iş birliğinde; Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı ve 23 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan gemi, gıda, giyim, barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 bin 600 ton insani yardım malzemesini Sudan'a ulaştıracak.

Türkiye, AFAD koordinasyonunda daha önce de Sudan'a yönelik kapsamlı yardım faaliyetleri yürüttü. 2024 yılında iki ayrı gemiyle toplam 5 bin 270 ton insani yardım malzemesi gönderilirken, 2025 yılının Aralık ayında ise Sudan'daki acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 30 bin çadır, üç ayrı gemiyle dost ve kardeş Sudan halkına ulaştırıldı.

Uluslararası raporlara göre dünya genelinde artan doğa ve insan kaynaklı afetler nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan nüfusun giderek arttığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi ırk, dil, din ve renk ayrımı gözetmeksizin mazlum ve mağdurların yanında durmaya devam ettiği vurgulandı.

AFAD, insani yardım faaliyetlerinin kararlılıkla süreceğini bildirdi.