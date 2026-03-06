Bunlar da ilginizi çekebilir

Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, tutuklama kararının örgüt faaliyetlerinin önlenmesi ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla alındığını duyurdu.

3 Mart 2026 tarihli operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin yanı sıra sonradan yakalanan 1 kişi ile toplam 6 şüpheliden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirlendi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 4 yetişkin şüpheli ve 2 çocuk hakkında tutuklama kararı verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu yakasında faaliyet gösteren bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirdi. Soruşturma, örgütün elebaşı M.D. isimli şahıs ve örgüt üyeleri üzerine yürütüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşılığını M.D. isimli şahsın yürüttüğü suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 yetişkin ve 2 suça sürüklenen çocuğun tutuklandığını açıkladı.

