İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşılığını M.D. isimli şahsın yürüttüğü suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 yetişkin ve 2 suça sürüklenen çocuğun tutuklandığını açıkladı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu yakasında faaliyet gösteren bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirdi. Soruşturma, örgütün elebaşı M.D. isimli şahıs ve örgüt üyeleri üzerine yürütüldü.
3 Mart 2026 tarihli operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin yanı sıra sonradan yakalanan 1 kişi ile toplam 6 şüpheliden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirlendi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 4 yetişkin şüpheli ve 2 çocuk hakkında tutuklama kararı verildi.
Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, tutuklama kararının örgüt faaliyetlerinin önlenmesi ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla alındığını duyurdu.