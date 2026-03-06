Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir dizi ziyaret için Sakarya'ya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

SAKARYA (İGFA) - Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ziyarette Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin, Büyükşehir bürokratları ve il kurum temsilcileri yer aldı.

Başkan Alemdar, Türkiye'de ikinci şehir olarak Sakarya'yı ziyaret eden Bakan Gürlek'e şehrin güzelliklerini, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunu ve potansiyelini anlattı.

BAKAN GÜRLEK SAKARYA'YA ÖVGÜ

Bakan Gürlek ise, Sakarya'yı farklı coğrafya ve insan yapısının kardeşçe yaşadığı 'Huzur şehri' olarak tanımladı ve kardeşlik hukukuyla temsil edilen ticaretin ve sanayinin lokomotifi olan Türkiye'nin örnek kenti olduğunu söyledi.

Sakarya'daki insan, coğrafya mozaiğine, doğal güzelliğe ve kardeşlik ruhuna hayran kaldığını ifade eden Bakan Gürlek, 'Ramazan ayında bakan olduktan sonra ikinci ziyaretim Sakarya'ya nasip oldu. Ben de Sakarya'yı ziyaret ettiğim için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Sakarya gerçekten huzurun şehri. Yolda gelirken de Sayın Valimiz anlattı. Çok farklı profilden, çok farklı coğrafyadan, farklı insan yapısıyla huzur içerisinde kardeşçe yaşanan bir şehir. Bizim için Türkiye'nin aslında örnek bir şehri. Sanayi alanında, özellikle tarım alanında organize sanayide Türkiye'nin lokomotif şehri' dedi.

Başkan Alemdar, Bakan Gürlek'e Sakarya'nın zengin yapısından bahsederken, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğindeülkemize, şehrimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Resmi olarak 1 milyon 100 binin üzerinde vatandaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. Tarımın, sanayinin ve turizmin iç içe olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Üniversitemizin eğitim turizmine verdiği katkı çok büyük. Diğer taraftan Sapanca Gölü'müz, yaylalarımız, göllerimiz, Karadeniz sahillerimizin süslediği 3 ilçemizle yaz sezonunda çok ciddi bir turizm potansiyelimiz var. Şehrin her noktasında, yeşilin her tonunu bulabilirsiniz. Sayın bakanım, ziyaretinizle bizlere şeref verdiniz' dedi.

Çiçeklerle karşılanan Bakan Gürlek, ziyaret sonunda günün anısına ziyarete katılan isimlerle toplu bir hatıra fotoğrafı çekildi.