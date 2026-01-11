BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 8 itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda açıktan atama yoluyla gerçekleştirilecek.

Alım kapsamında; ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından, KPSS'den ilgili puan türlerinde en az 60 puan alan kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. Kadrolar için en az B veya C sınıfı sürücü belgesi şartı aranırken, adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların ayrıca; erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının mevzuata uygun bulunması şartı aranacak.

BAŞVURULAR ŞAHSEN ALINACAK

Adaylar, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte 23 Şubat - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında mesai saatleri içinde, Bolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen müracaat edecek. Posta yoluyla veya eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 2 Mart 2026 tarihinde Bolu Belediyesi'nin internet sitesinden ilan edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 6 Mart 2026 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde yapılacak.