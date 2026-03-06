Türkiye'de yabancı kontrollü girişimlerin sayısı artarken toplam cirodaki payı hafif geriledi. TÜİK verilerine göre 2024'te yabancı kontrolündeki girişimlerin toplam cironun yüzde 12,6'sını oluşturduğu belirlendi. Veriler, Türkiye'de yabancı yatırımın ekonomik etkinliği ve dağılımı hakkında güncel bir tablo sundu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023'te 10 bin 673 iken 2024'te 11 bin 86'ya yükseldi. Ancak bu girişimlerin toplam ciro içindeki payı 2023'te yüzde 12,9 iken 2024'te yüzde 12,6'ya geriledi.

Çalışan sayısı açısından da benzer bir tablo gözlemlendi.

Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı 2023'te yüzde 5,2 iken 2024'te yüzde 5,1 oldu.

Söz konusu veriler ülke bazında değerlendirildiğinde; Almanya yabancı kontrollü girişimlerde hem sayı, hem de ciro açısından en büyük paya sahip oldu.

2024 yılında 11 bin 86 yabancı kontrollü girişimden bin 309'u Almanya tarafından kontrol edilirken, bu girişimlerin toplam yabancı kontrollü ciro içindeki payı yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

ABD kontrolündeki bin 10 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,3, Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişimin payı ise yüzde 8,3 oldu.