Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ın Gökçukur Mahallesi'nde hayvancılığı desteklemek amacıyla 270 dönümlük merada 8,5 ton gübreleme çalışması gerçekleştirdi. Projenin yem maliyetlerini düşürmesi ve mera verimliliğini artırması hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi'nde hayvancılığı desteklemek ve mera verimliliğini artırmak amacıyla gübreleme çalışması başlattı.

Besim Dutlulu'nun katılımıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 270 dönümlük merada toplam 8,5 ton gübre uygulaması yapıldı. Proje, Kırkağaç Belediyesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Gökçukur Mahallesi Davullu mevkiinde yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvan yetiştirildiğini belirten Başkan Dutlulu, meraların korunmasının hayvancılık açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Dutlulu, 'Meralarımızın hayvancılık faaliyetleriyle canlı kalmasını istiyoruz. Güneş enerjisi santralleri gibi yatırımların daha çorak alanlara kaydırılmasını destekliyoruz. Bu meralar çiftçimize kalsın' dedi.

Üstün Dönmez ise projenin çiftçilere doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, meraların verimli kullanılmasının üretici refahı için önemli olduğunu söyledi. Dönmez, 'Çiftçimizin her zaman yanındayız. Hem meralarımızı korumak hem de üreticimizi desteklemek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da Kırkağaç genelinde toplam 18 ton gübre desteği sağlandığını açıkladı. Usta ayrıca bölgede 16 kadın üreticiye yönelik arıcılık eğitimi verildiğini ve eğitimlerini tamamlayan üreticilere 96 kovan desteği sağlandığını belirtti. Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin ise verilen desteklerin hayvancılık faaliyetleri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, projeye katkı sunan belediyelere teşekkür etti.