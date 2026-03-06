Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında açıklama yaptı. Yetkisiz şekilde basılan plakaları kullananlara 140 bin TL idari para cezası, ehliyete el koyma ve araç men cezası uygulanabileceği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen plakalara ilişkin yaptırımlar hakkında ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23'üncü maddesine göre plaka kullanımına ilişkin kuralların açık şekilde düzenlendiği hatırlatıldı.

BU DÜZENLEME 10 YILDIR YÜRÜRLÜKTEYDİ

Yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan veya araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka bulundurmayan sürücülere 4 bin TL idari para cezası uygulandığı ve bu düzenlemenin 2016 yılından bu yana yürürlükte olduğu belirtildi.

Emniyet, kamuoyunda 'APP plaka' olarak ifade edilen durumun ise farklı bir hukuki yaptırıma tabi olduğunu vurguladı. Buna göre, yetkili kuruluş tarafından basılmamış, üzerinde resmi mühür ve güvenlik unsurları bulunmayan plakaların kullanılması halinde sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken araç da 30 gün trafikten men ediliyor.

Yetkililer, bu tür plakaların kullanılması durumunda ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem başlatılabileceğini de belirtti.

Açıklamada, araç tescil plakalarının trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri ve güvenlik kameraları açısından araçların hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşıdığı vurgulandı.

Standart dışı ve yetkisiz plakaların bu denetim mekanizmalarını zayıflattığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araçlarında yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen ölçü ve niteliklere uygun tescil plakalarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.