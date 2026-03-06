Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İran'a yönelik saldırılar sonrası Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine karşı 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıklarken, 75 içeriğin de kaldırıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'yi hedef alan yoğun dijital manipülasyon ve dezenformasyon faaliyetleri tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcılıkları iş birliğiyle sosyal medya hesaplarına müdahale edildi.

Yapılan incelemelerde, X, Facebook ve Instagram platformlarında doğruluğu teyit edilmemiş içeriklerle toplumsal korku, panik ve güvensizlik yaratmayı amaçlayan 41 hesap erişime engellendi. Ayrıca, 75 içerik dijital platformlardan kaldırıldı. Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekât yürüttüğü belirlenen hesaplar hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dijital alanı da milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirterek, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. Duran, açıklamasında, Türkiye'nin hem sahada hem de dijital alanda güvenliğini koruma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.