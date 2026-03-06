Adana Ceyhan'daki BTC Haydar Aliyev Deniz Terminali, enerji verimliliği ve çevresel yönetim uygulamalarıyla Yeşil Liman Sertifikası alarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Adana Ceyhan'daki BTC Haydar Aliyev Deniz Terminali, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında Yeşil Liman Sertifikası alan ilk tesis olarak tarihe geçti.

Sertifika, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan tarafından takdim edildi.

Sertifika kapsamında liman, enerji verimliliği sağlama, yenilenebilir enerji kullanımı, elektrikli ekipmanlar ve güçlü çevresel yönetim uygulamalarıyla sürdürülebilir limancılıkta örnek teşkil ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu adımı Türkiye denizcilik sektöründe çevre ve enerji duyarlılığı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirirken, BTC Limanı'nın Yeşil Liman Sertifikası almasıyla, limancılık faaliyetlerinin hem çevresel etkileri azaltılacak hem de sürdürülebilirlik alanında standartların yükseltilmesi hedeflendi.