Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli tarife kontenjanları ve menşe kurallarını düzenleyen Ortak Komite Kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Kararlarla Filistin lehine önemli iyileştirmeler yapıldı.

ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Filistin arasında 2005 yılından bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında imzalanan Ortak Komite Kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ile Filistin arasındaki yakın ticari ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde, Filistin ekonomisine destek olmak amacıyla STA kapsamındaki bazı tercihli ihracat kotalarının Filistin lehine iyileştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Filistin ekonomisi açısından büyük önem taşıyan ürünlerde yeni tarife kontenjanları tanımlanırken, Türkiye'ye gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen Filistin menşeli hurmanın kotası 5 bin tondan 7 bin tona yükseltildi. Açıklamada, 2,5 yıl önce yalnızca 1.000 ton olan hurma kotasının bu düzenlemeyle Filistin lehine önemli ölçüde artırıldığı vurgulandı.

Yayımlanan kararlarla birlikte, STA'nın menşe protokolü de güncellenerek Revize Bölgesel Konvansiyon'a atıf yapacak şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca, Filistin menşeli ürünlerin Türkiye'de ara malı olarak kullanılması durumunda daha esnek menşe kurallarından yararlanmasının önü açıldı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, genişletilen tarım ürünleri kotaları ve sağlanan yeni imkânların Filistin'in ekonomik kalkınmasına ve Filistin halkının refahına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edilerek, 'Türkiye, her zaman olduğu gibi ekonomik alanda da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir' denildi.

Söz konusu Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik'in ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz