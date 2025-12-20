Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın efektif döviz işlemleri genelgesinde güncelleme yapıldı

ANKARA (İGFA)- Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi ile 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar' ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 sayılı Tebliğine ilişkin I-M sayılı Genelge'de değişikliğe gildildi.

Buna göre genelgenin 1'inci maddesini güncelleyerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan dövizlerin listesini yeniden düzenledi.

Bu kapsamda, bankanın efektif (fiziki) döviz işlemleriyle ilgili kurallar netleştirildi veya kapsamı daraltıldı/ genişletildi.

Genelge, 2 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Genelgenin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz