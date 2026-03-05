Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Başiskele ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin altyapı kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin hızla gelişen ve yeni imar alanlarıyla büyüyen ilçelerinden biri olan Başiskele'de altyapı ihtiyacına yönelik yatırımlar aralıksız sürdürüldü.

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hatları yenilerken, imara yeni açılan bölgelerde de modern altyapı imalatları gerçekleştirerek ilçenin tamamını kapsayan planlı ve bütüncül bir çalışma yürüttü.





48 BİN METREYİ AŞAN İÇME SUYU YATIRIMI

Başiskele'nin büyüyen yapısına paralel olarak vatandaşlara sağlıklı, kesintisiz ve yüksek standartlarda içme suyu temin edilmesi amacıyla 48.228 metre yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ve arıza riski taşıyan hatlar yenilenerek sistem altyapısı modernize edilirken, yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacı güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı vizyonuyla güvence altına alındı.

Gerçekleştirilen yatırımlarla Başiskele'nin içme suyu altyapısı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin şehircilik perspektifine uygun şekilde planlanarak daha dirençli ve güvenli bir yapıya kavuşturuldu.



KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Çevre sağlığının korunması ve altyapı sistemlerinin daha verimli çalışması amacıyla ilçede 19.831 metre kanalizasyon ve 5.143 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Yapılan yatırımlarla özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek su baskını risklerinin azaltılması hedeflenirken, Başiskele'nin altyapı kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.





YENİ SU DEPOLARIYLA HİZMET KAPASİTESİ ARTIRILDI

Altyapı yatırımları kapsamında su depolama kapasitesi de güçlendirildi. Servetiye Karşı Mahallesi'nde 100 metreküp kapasiteli, Fatih Mahallesi'nde ise 2.000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu hizmete alındı.

Yeni depolar sayesinde suyun dengeli dağıtımı sağlanarak olası kesintilere karşı sistem güvenliği artırıldı ve ilçenin su arz kapasitesi daha da güçlendirildi.

YATIRIMLAR KARARLILIKLA SÜRECEK

'Mutlu Şehir Kocaeli' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele'de gerçekleştirdiği bu yatırımlarla ilçenin altyapısını geleceğe hazırlarken planlanan projelerle 2026 yılında da yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.