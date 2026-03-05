Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemini geçici olarak devreye aldıklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı sosyal medya paylaşımında, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile petrol fiyatlarındaki geçici şokun ekonomik etkilerini sınırlamak için önemli bir adım attıklarını duyurdu.

Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışların yüzde 75'ine kadar olan kısmının vergilerden karşılanacağını belirterek eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alındığını açıkladı.

Bakan Şimşek, bu uygulamayla jeopolitik gelişmelerin ekonomiye olası yansımalarını azaltmayı ve dezenflasyonu desteklemeyi hedeflediklerini belirtirken, mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyon politikalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.