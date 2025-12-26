Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sabancı Üniversitesi IICEC'in düzenlediği konferansta, Türkiye'nin 2026 ve sonrası enerji vizyonunu açıkladı; doğal gaz, nükleer enerji, yenilenebilir kaynaklar ve kritik minerallerde atılacak adımları paylaştı. 2026'da Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracak.

İSTANBUL (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen konferansta Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin planlarını açıkladı. Bayraktar, 2026 itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkarmayı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ise ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Bakan, Diyarbakır'da yatay sondaj teknolojisinin kullanılacağı yeni bir dönemin başlayacağını ve yenilenebilir enerji kapasitesinde artış sağlayarak Türkiye'nin temiz enerji portföyünü güçlendireceklerini söyledi.

Enerji dönüşümünün kritik bir unsuru olarak kritik minerallerin keşiften üretime, işlenip sanayiye entegrasyonuna kadar yüksek katma değerli bir zincir oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu sayede Türkiye'nin stratejik konumunun güçleneceğini vurguladı. Bayraktar, konferansın enerji ve iklim politikalarının ortak akıl ve uzun vadeli perspektifle ele alınmasına imkan tanıdığını ifade ederek, platformun somut iş birlikleri ve sürdürülebilir çözümler için zemin hazırlamasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin enerji alanındaki bu adımlarının, hem ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını vurgulayan Bayraktar, ülkenin stratejik enerji hedeflerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.