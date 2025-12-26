Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Belek'te düzenlenen 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programında, kadın girişimciliğinin ekonomideki önemine dikkat çekti ve kadınların iş kurma ve büyütme süreçlerinin destekleneceğini açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kadın girişimciliğinde önemli bir ivme kazandığını belirterek, 'Şimdi hedef, daha fazla işletmeyi büyüten, işverenliğe taşıyan ve pazara daha güçlü bağlayan adımları hızlandırmak' dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye Halk Bankası işbirliğiyle Antalya Belek'te düzenlenen 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' eğitim programında, kadın emeğini, cesaretini ve geleceğe olan inancını büyütmek için bir araya geldiklerini söyledi. Göktaş, Antalya'yı tarımı, turizmi ve üretken kadınlarıyla Türkiye'nin yükselen şehirlerinden biri olarak nitelendirdi ve kadınların kalkınmadaki rolüne dikkat çekti.

Program kapsamında kadınların yetkinliklerinin artırılması, işbirliği ağlarının genişletilmesi ve kaynaklara erişimin kolaylaştırılacağını vurgulayan Göktaş, 'Yükselen Kadınlar Programı' ile yedi bölgede güçlü bir girişimcilik ağı oluşturacaklarını ifade etti. Ayrıca 'Girişimcilik Eğitim Tırı' ile şehirleri dolaşarak kadınları bilgi, mentörlük ve rol modellerle buluşturduklarını aktardı.

Bakan Göktaş, TÜİK 2024 verilerine göre Türkiye'de 1 milyon 240 bin kadın girişimci bulunduğunu ve girişimciler içindeki kadın payının yüzde 18,2, kadın işveren sayısının 186 bin ve işverenler içindeki payın yüzde 12,3 olduğunu hatırlattı.

Kadın girişimciliğinin ekonomik büyüme ve istihdam açısından kritik olduğunu belirten Göktaş, 'Her yeni kadın işletmesi, piyasaya yeni bir üretim kapasitesi, istihdam alanı ve tedarik ilişkisi ekler. Kadınların girişimde güçlenmesi, ekonominin daha dayanıklı büyümesi demektir.' dedi.

Bakanlık olarak kadın girişimciliğini destekleyen projeleri de sıralayan Göktaş, 'Kadınlar için Enerji Okulu', 1.319 yeni kadın kooperatifi, Hobin İşin Olsun Projesi, Finansal Okuryazarlık Eğitimleri ve kadingirisimci.gov.tr platformu ile kadınların desteklendiğini kaydetti.

Göktaş, konuşmasını, 'Kadın girişimci, kalkınmayı hızlandırır, Türkiye'nin gücünü artırır. Girişimcilik 'kusursuz plan' işi değildir, 'hızlı öğrenme' işidir. Hiçbir kadın yalnız yürümek zorunda değil; birlikte öğrenerek, birlikte üreterek, birlikte cesaretlenerek yol alacağız.' şeklinde noktaladı. Daha sonra kadın girişimcilere yönelik eğitimler sürdü.