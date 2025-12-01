İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Av. Murat Aksu yeniden başkan seçildi. Kurulda, Paralimpik Hareket ve Paris 2024 başarıları değelendirilirken, geleceğe dair hedefler de belirlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) 17. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da Delta Hotels by Marriott'ta Genel Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, geçtiğimiz döneme ilişkin faaliyetler üyelerle paylaşılırken, Paralimpik Hareketin ülkemizde geldiği nokta, Paris 2024'te elde edilen tarihi başarılar ve 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında yapılacak çalışmalar üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler, komitenin kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ile gelecek dönemin öncelikli hedefleri aktarıldı.

DR. AV. MURAT AKSU GÜVEN TAZELEDİ!

Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Dr. Av. Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi.

Başkan Aksu yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'nin Paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Dr. Av. Murat Aksu başkanlığındaki Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin yeni yönetime; Abdulkerim Merdan Araz, Gülboy Yakuboğlu, İbrahim Gümüşdal, İbrahim Halil Korkmaz, Mehmet Kocatepe, Ümit Deniz Kurt, Zümrüt Yezdani Kedik seçildi.

Abubekir Özcan başkanlığındaki yeni dönem Sicil ve Disiplin Kurulu üyeleri; Ömer Emre Kaynak ve Numan Akpınar'dan oluşurken, Ahmet Cihat Kumuşoğlu başkanlığındaki Denetleme Kurulu'nda ise, Ali Evren Doğru ile Belkıs Aktürk görev aldı.