Türk Prysmian Kablo tüm CPR E sınıfı enerji kablolarını yangına karşı yüksek performanslı CPR Cca sınıfı olarak üretmeye başlıyor.

BURSA (İGFA) - Türk Prysmian Kablo, Mudanya'daki Ar-Ge Merkezi'nde geliştirdiği CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Cca sınıfı enerji kablolarıyla binalarda yangın güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Şirket, enerji kablolarında artık tamamen yüksek yangın performansına sahip Cca sınıfı çözümleri sunuyor.

Cca sınıfı kablolar, EN 50399 standardına göre alev yayılımı, duman yoğunluğu ve gaz salınımı açısından test edilerek değerlendiriliyor. Düşük duman ve korozif gaz üretimi, yangın sırasında hem tahliye hem de müdahale süreçlerinin etkinliğini artırıyor.

Türk Prysmian Kablo Elektrifikasyon Satış Direktörü Etem Bakaç, enerji kablolarında tamamen yüksek yangın performansına geçişlerinin güvenlik hedeflerinin bir yansıması olduğunu belirterek, 'Cca sınıfı kablolar, yangın anında can güvenliğini artırıyor ve binalarda riskleri Türk Prysmian Kablo Elektrifikasyon Satış Direktörü Etem Bakaç n yönetilmesine katkı sağlıyor. Mudanya Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz bu çözümlerle, Türkiye'de ve global pazarlarda yangın güvenliğinin gelişimine destek vermeyi sürdüreceğiz' dedi.