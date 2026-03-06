CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Aile Dayanışma Ağı'nın Bursa buluşmasında gönderdiği mektupta, yaklaşan İBB davasına ve siyasi sürece ilişkin mesajlar verdi.

BURSA (İGFA) - CHP, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Aile Dayanışma Ağı'nın (ADA) 27. buluşmasına gönderdiği mektubu Bursa'da okuttu.

Mektup, 9 Mart'ta başlayacak İBB davasına dikkat çekerken, İmamoğlu mektubunda 'Bizleri siyasi esaret altına alanların yeni bir kumpası 9 Mart'ta başlıyor. Önümüzdeki günlerde 'dava' dedikleri, 'mahkeme' dedikleri yazanı, yöneteni belli bir 'müsamere' sergileyecekler' ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın okuduğu mektupta, İmamoğlu, bir yıldır ailelerin haksız ve hukuksuz süreçlere maruz kaldığını belirterek, 'Yaşanan bu büyük haksızlığa yalnızca Saraçhane'den değil, Türkiye'nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor. Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir' dedi.

İmamoğlu, Silivri'den gönderdiği mektubunda CHP'li belediyelere yönelik saldırılara ve siyasi operasyonlara da değinerek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yapılan tutuklamayı eleştirdi. Mektupta ayrıca, 'Bizim tek davamız bu ülkedir, bu millettir. Bizi zindanlarda tutmalarının en büyük sebebi de budur. Bu vatana hizmet ettiğimiz, 86 milyonu ayırmadığımız için bizi karalamaya çalışıyorlar' ifadelerine yer verdi.

Mektupta dayanışmanın önemine vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, 'Gösterdiğiniz dirayet 12 metrekarelik hücremde bana yaşama sevinci veriyor. Bu zor günleri el ele, kol omuz omuza açacağız. Kurulan oyunları, kumpasları birlikte bozacağız. İnandık ve başaracağız. Her şey çok güzel olacak' mesajını paylaştı.

Buluşmaya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.