ANKARA (İGFA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında emeklilere yönelik maddi destek talebinde bulundu.

Ramazanın yarısının geride kaldığını hatırlatan Aksakal, bayramın yaklaşmasına rağmen emeklilere verilen ikramiyelerin bu yıl artırılmayacak olmasının emeklileri zor durumda bıraktığını ifade etti. Aksakal, partisinin önerisini de yineleyerek, 'Demokratik Sol Parti olarak mübarek oruç ibadeti ayında bir 'sofra katkısı' olarak 5 bin lira, bayram için de 10 bin lira verilmesi önerimizi ısrarla tekrarlıyoruz' dedi.

Demokratik Sol Parti olarak mübarek oruç ibadeti ayında bir sofra katkısı olarak 5 bin lira, bayram için de 10 bin lira verilmesi önerimizi ısrarla tekrarlıyoruz. pic.twitter.com/PoE6sNDXpZ — Demokratik Sol Parti (@DSPGenelMerkez) March 5, 2026

Açıklamasında sosyal adalet ve emeklilerin yaşam standartlarının korunmasının önemine dikkat çeken Aksakal, önerilerinin Ramazan ve bayram dönemlerinde emeklilerin yüzünü güldürecek bir adım olacağını vurguladı.