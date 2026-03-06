ORC Araştırma Şirketi'nin son anketine göre güven oranı en yüksek büyükşehir ilçe belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Hürriyet'i ilk 5'te, Bursa Yıldırım, İstanbul Esenler, Sakarya Adapazarı ve İstanbul Ataşehir ilçe belediye başkanları takip etti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bağımsız araştırma şirketlerinin anketlerinde zirvede olmayı sürdürüyor.

Başkan Hürriyet, son olarak ORC Araştırma Şirketi'nin Mart 2026 'Yerel Yönetimler Güven Endeksi' anketine göre yüzde 62.5 ile en güvenilir belediye başkanı oldu.

Ortaya çıkan bu tabloya göre Marmara'da güven oranı en yüksek büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında Fatma Kaplan Hürriyet'i; Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yüzde 62,1, İstanbul Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yüzde 61,5, Sakarya Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yüzde 60,7 ve İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yüzde 60,4 oy oranı ile izledi.