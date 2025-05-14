Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Mart 2025 sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD tarafından açıklanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2025 Mart ayı verilerine göre, inşaat malzemesi ihracatı bir önceki şubat ayına göre 373 milyon dolar arttı ve 2,6 milyar dolar oldu.Mart 2025’teihracat miktarı da bir önceki aya göre 830 bin ton yükseldi ve 4,25 milyon tona çıktı.2025 yılı mart ayında ithalat, geçenyılın martayına kıyasla yüzde 13,6 artış gösterdi ve 1,06 milyar dolar olarak kaydedildi.

Rapora göre; İnşaat Malzemesi SanayiDış Ticaret Endeksleri 2025 yılı mart ayında, 2024 yılı martayına göre ve2025yılı şubat ayına göre yükseldi. İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksleri yılın üçüncü ayında artan performans gösterirken, pazarlarda ise tarife beklentilerinin yarattığı belirsizlikler yaşandı. Emtia fiyatlarında da gerileme görüldü. Mart ayında yurtiçinde yaşanan finansal şoklar da Türk lirasında önemli değer kaybına yol açtı. Ek olarak, çalışma gün sayısının azalmasına rağmen ihracatta artış gerçekleşti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, 2025 yılı mart ayında ihracat, bir önceki şubat ayına göre 373 milyon dolar artarak2,6milyar dolar oldu.Mart 2025’te ihracat değer olarak, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 4,1oranında artış gösterdi.

MART AYINDA İHRACAT 830 BİN TON ARTTI

Raporda paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılınınmart ayındaihracat miktarı, bir önceki şubat ayına göre 830 bin ton arttı ve 4,25milyon tonaçıktı. Bu sonuçla birlikte,ihracat miktar olarak geçen yılın mart ayına göre de yüzde 6,5 oranında yükseldi.2025 yılı mart ayında inşaat malzemesi sanayiortalama ihracat birim fiyatının, geçen yılın mart ayına göre düştüğü de raporda belirtildi.Mart 2025’te, ortalama ihracat birim fiyatı bir önceki şubat ayının da altında kaldı ve 0,61 dolar/kg oldu.

Mart 2025’te inşaat malzemesi sanayi ithalatı 1,06 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat geçen yılın mart ayına göre yüzde 13,6oranında artış gösterdi. Ayrıca, ithalatın yedi ay sonra 1,0 milyar dolar seviyesini aştığına da raporda dikkat çekildi.

2025 yılı mart ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı miktar olarak ise 377 bin 218 ton seviyesinde gerçekleşti. Raporda, aylık ithalatın miktar olarak düştüğü belirtildi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama ithalat birim fiyatıMart 2025’te, bir önceki aya göre önemli ölçüde artarak2,83 dolar/kg oldu.

YILLIK İHRACAT 29,25 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilerde, bu ayki ihracat performansına bağlı olarak, 2025 Mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatının29,25 milyar dolara çıktığı görüldü. Böylece, 2025’inilk üç ayında yıllık ihracat değer olarak yüzde 0,5 artış gösterdi. 2025 yılının mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat miktar olarak da yüzde 1,6yükseldi ve 46,42 milyon tona çıktı. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Raporda, 2025 yılının ilk üçayında ihracat pazarlarının durağan kaldığı, ticarette korumacılık endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve TL’nin değerlenmesinin ihracatı sınırladığı belirtildi. 2025 Mart ayında ise tarife belirsizliği, çalışma gün sayısının azalması ve finansal şoklara rağmen ihracatın artan performans gösterdiğinin altı çizildi.

ALTI ALT ÜRÜN GRUBUNDA İHRACAT BİRİM FİYATLARI YÜKSELDİ

Rapora göre,inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı, 2025 yılı mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre miktar ve değer olarak çoğunlukla pozitif performanslar gösterdi. Öte yandan, ihracat pazarlarındaki durgunluk ve tarife belirsizliğiinşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Sonuç olarak, Mart 2025’te alt sektörlerin ihracat performanslarında bir öncekişubat ayına göre miktar ve değer olarak artış yaşandı.

Endeks verilerinde, 2025yılı mart ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ortalama ihracat birim fiyatlarının 2024 yılı mart ayına göre yükseldiği görüldü. İki alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi. 2025Mart ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı. Demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 11,5 düştü, metal bazlı ürünlerin fiyatları iseyüzde 7,2 yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 2,5 artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatlarınınortalama ihracat birim fiyatında da yüzde 8,6 oranındayükselme görüldü.

2025 yılı mart ayında sekiz alt ürün grubunun dördünün ihracat miktarındageçen yılınmartayına göre gerilmegerçekleşti, dört sektörde ise artış meydana geldi.Bu dönemde,demir çelik ürünlerindeihracatmiktar olarakyüzde 12,1 oranında arttı. Ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 3,2, yalıtım malzemelerinde yüzde 19,4oranında düşüş kaydedildi. Mineral, taş ve toprak ürünleriise yüzde 5,8 oranında yükseldi.

Raporda paylaşılan verilerde, 2025 Mart ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracatın değer olarak geçen yılın mart ayının altında gerçekleştiği, dört alt ürün grubunun ise yükseldiği görüldü. Bu kapsamda,demir çelik ürünlerinde yüzde 0,7, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 1,0 oranında değer kaybı yaşandı. Elektrik malzemeleri veteçhizatlarında yüzde 17,1’lik artış yaşanırken,metal bazlı ürünlerde yüzde 11,0 oranında yükseldi.Kimyasal bazlı ürünlerdeyüzde 1,9’lukyükseliş kaydedilirken, yalıtım malzemesinde ise yüzde 4,1 oranında kayıpmeydana geldi.